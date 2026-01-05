Icon

سلمان للإغاثة يقيم مخيمًا جديدًا لإيواء الأسر العائدة إلى مدينة غزة

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٥ مساءً
سلمان للإغاثة يقيم مخيمًا جديدًا لإيواء الأسر العائدة إلى مدينة غزة
المواطن - واس

في استجابة إنسانية تجسد احتياجات أهالي قطاع غزة على الأرض، أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مخيمًا جديدًا في مدينة غزة مخصصًا لإيواء الأسر العائدة من نزوحها القسري في وسط وجنوب قطاع غزة، بعدما فقدت منازلها بشكل كامل جراء الدمار الواسع الذي طال المدينة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

ويأتي إنشاء المخيم في حي تل الهوى أحد أكثر أحياء مدينة غزة تضررًا، حيث عاد الأهالي إلى مناطقهم المدمّرة دون وجود مساكن مناسبة للسكن أو بنية تحتية أساسية، الأمر الذي جعل توفير مأوى آمن أولوية إنسانية ملحّة لا تحتمل التأجيل.

وتولى المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ مركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- الإشراف الميداني على تنفيذ المخيم، إلى جانب قيامه توزيع سلالًا غذائية على الأسر دعمًا لهم في مرحلة العودة الأولى، ومساندةً لجهود الاستقرار في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وتبرز أهمية هذا التدخل في كونه لا يقتصر على الإيواء فحسب، بل يسهم في تمكين العائلات من البقاء في مواقعها الأصلية، ويعزز قدرتها على الصمود رغم حجم الدمار، بما يحفظ كرامتها ويخفف من معاناة النزوح.

وعبّرت الأسر المستفيدة عن شكرها وامتنانها للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا لما قدّمته عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من مساعدات إغاثية متنوعة أعادت لهم الشعور بالأمان بعد معاناة النزوح، مؤكدين أن هذا التدخل الإنساني لم يخفف معاناتهم فحسب، بل منحهم القدرة على التعافي.

وتندرج هذه الجهود ضمن سلسلة من التدخلات الإنسانية المتكاملة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية الدائم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن.

