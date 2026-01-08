Icon

كؤوس المؤسس ترفع سقف التحدي في مزاين مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية على 232 فردًا في مخيمات خربة الجوز بإدلب Icon أمانة نجران تعتمد الدليل التنظيمي الشامل للوحات التجارية بالمنطقة Icon التراث تعلن عن تحقيق المستهدف المعتمد بالوصول إلى تسجيل 50 ألف أصل تراث عمراني Icon مركز الحياة الفطرية يطلق 63 طائرًا بحريًا في كورنيش جدة Icon أرامكو الرقمية تستعد لإطلاق الشبكة الصناعية الوطنية بتردد 450 ميجاهرتز في السعودية Icon اكتشاف علمي لأحافير نادرة تعود إلى 465 مليون سنة في العلا Icon حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي Icon برنامج ريف يوضح موعد إعلان نتائج الأهلية Icon ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية على 232 فردًا في مخيمات خربة الجوز بإدلب

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٠ مساءً
سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية على 232 فردًا في مخيمات خربة الجوز بإدلب
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.392) قطعة لباس شتوي في مخيمات خربة الجوز بمحافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها (232) فردًا من النازحين، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية في سوريا (كنف) للعام 2026م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس مع قدوم فصل الشتاء.

قد يهمّك أيضاً
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع الكسوة الشتوية في حات وقشن بالمهرة

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع الكسوة الشتوية في حات وقشن بالمهرة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية على 5203 سوريين في إربد

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية على 5203 سوريين في إربد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد