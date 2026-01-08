كؤوس المؤسس ترفع سقف التحدي في مزاين مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية على 232 فردًا في مخيمات خربة الجوز بإدلب أمانة نجران تعتمد الدليل التنظيمي الشامل للوحات التجارية بالمنطقة التراث تعلن عن تحقيق المستهدف المعتمد بالوصول إلى تسجيل 50 ألف أصل تراث عمراني مركز الحياة الفطرية يطلق 63 طائرًا بحريًا في كورنيش جدة أرامكو الرقمية تستعد لإطلاق الشبكة الصناعية الوطنية بتردد 450 ميجاهرتز في السعودية اكتشاف علمي لأحافير نادرة تعود إلى 465 مليون سنة في العلا حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي برنامج ريف يوضح موعد إعلان نتائج الأهلية ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.392) قطعة لباس شتوي في مخيمات خربة الجوز بمحافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها (232) فردًا من النازحين، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية في سوريا (كنف) للعام 2026م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس مع قدوم فصل الشتاء.