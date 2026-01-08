سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية على 232 فردًا في مخيمات خربة الجوز بإدلب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.392) قطعة لباس شتوي في مخيمات خربة الجوز بمحافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها (232) فردًا من النازحين، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية في سوريا (كنف) للعام 2026م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس مع قدوم فصل الشتاء.