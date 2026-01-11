Icon

حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب

الإثنين ١٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (360) بطانية و(180) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (180) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتأمين الدفء والحماية للعائلات النازحة حديثًا، خاصة في ظل ظروف السكن المؤقت، مما يعزز من قدرتهم على التكيف مع بيئة النزوح القاسية.

