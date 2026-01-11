سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (360) بطانية و(180) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (180) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتأمين الدفء والحماية للعائلات النازحة حديثًا، خاصة في ظل ظروف السكن المؤقت، مما يعزز من قدرتهم على التكيف مع بيئة النزوح القاسية.