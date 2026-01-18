Icon

سلمان للإغاثة يوزع ملابس شتوية على أطفال المدارس ورياض الأطفال في قطاع غزة

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٥ مساءً
سلمان للإغاثة يوزع ملابس شتوية على أطفال المدارس ورياض الأطفال في قطاع غزة
المواطن - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ملابس شتوية على الأطفال في المدارس ورياض الأطفال وسط قطاع غزة، في إطار الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وشاركت الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- في تنفيذ عمليات التوزيع وفق خطة منظمة تستهدف الوصول إلى أوسع نطاق ممكن من الطلبة، بما يضمن عدالة التوزيع وتنظيمه داخل المدارس ورياض الأطفال.

ويكتسب هذا التدخل أهمية خاصة مع برودة الطقس واستمرار النزوح وفقدان المنازل، إضافة إلى عودة العملية التعليمية بعد فترات انقطاع طويلة، حيث سوف تسهم هذه الملابس الشتوية -بمشيئة الله- في توفير الدفء للأطفال وتمكينهم من الانتظام في مدارسهم في بيئة أكثر أمنًا وكرامة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

