سلمان للإغاثة يوزع 2.500 كرتون تمر في تريم بوادي وصحراء حضرموت

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠١ مساءً
سلمان للإغاثة يوزع 2.500 كرتون تمر في تريم بوادي وصحراء حضرموت
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (2.500) كرتون تمر في مديرية تريم بوادي وصحراء محافظة حضرموت، استفاد منها (15.000) فرد من الأسر الأشد احتياجًا وذوي الإعاقة، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2026م.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

