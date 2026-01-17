Icon

سلمان للإغاثة يوزع 361 قسيمة شرائية في خربة الجوز بإدلب

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٥ مساءً
سلمان للإغاثة يوزع 361 قسيمة شرائية في خربة الجوز بإدلب
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (361) قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية في مركز خربة الجوز بمحافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها (361) فردًا من النازحين في المخيمات، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية في الجمهورية العربية السورية (كنف) للعام 2026م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس مع قدوم فصل الشتاء في سوريا.

