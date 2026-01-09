سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية 

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (900) سلة غذائية, للأسر الأكثر احتياجًا النازحة والعائدين إلى ديارهم في محلية سنجة بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها (5.538) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة سيّرت جسرًا جويًا وآخر بحريًا لإغاثة الشعب السوداني الشقيق منذ بداية الأزمة الإنسانية، وصل منهما حتى الآن (13) طائرة و(60) باخرة شملت المساعدات الغذائية والإيوائية، والصحية والبيئية، والدعم المجتمعي، ودعم العمليات الإنسانية، والبرامج التطوعية، إلى جانب توقيع المركز العديد من الاتفاقيات مع منظمات دولية إنسانية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية لتلك الجهود (125) مليونًا و(566) ألف دولار أمريكي.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.