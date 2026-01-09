سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية الاتحاد يكسب الخلود بأربعة أهداف دون مقابل في دوري روشن 21 مليون شخص يعانون الجوع الحاد في السودان الفتى سيف في ضيافة تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمه بزيارة الرياض تحويلة مرورية بتقاطع الثمامة مع طريق الملك عبدالعزيز بالرياض ألفابت تتجاوز آبل وتصبح الثانية عالميًا بالقيمة السوقية خلف إنفيديا الجوازات تنهي إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى حل المجلس الانتقالي قرار مفصلي يجسد نضج المشهد الجنوبي ووحدته حلّ المجلس الانتقالي يعكس ثقة المكونات الجنوبية في مساعي المملكة إيجاد حل عادل للقضية اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك درع الخليج 2026 في السعودية
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (900) سلة غذائية, للأسر الأكثر احتياجًا النازحة والعائدين إلى ديارهم في محلية سنجة بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها (5.538) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة سيّرت جسرًا جويًا وآخر بحريًا لإغاثة الشعب السوداني الشقيق منذ بداية الأزمة الإنسانية، وصل منهما حتى الآن (13) طائرة و(60) باخرة شملت المساعدات الغذائية والإيوائية، والصحية والبيئية، والدعم المجتمعي، ودعم العمليات الإنسانية، والبرامج التطوعية، إلى جانب توقيع المركز العديد من الاتفاقيات مع منظمات دولية إنسانية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية لتلك الجهود (125) مليونًا و(566) ألف دولار أمريكي.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.