Icon

سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية  Icon الاتحاد يكسب الخلود بأربعة أهداف دون مقابل في دوري روشن Icon 21 مليون شخص يعانون الجوع الحاد في السودان Icon الفتى سيف في ضيافة تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمه بزيارة الرياض Icon تحويلة مرورية بتقاطع الثمامة مع طريق الملك عبدالعزيز بالرياض Icon ألفابت تتجاوز آبل وتصبح الثانية عالميًا بالقيمة السوقية خلف إنفيديا Icon الجوازات تنهي إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى Icon حل المجلس الانتقالي قرار مفصلي يجسد نضج المشهد الجنوبي ووحدته Icon حلّ المجلس الانتقالي يعكس ثقة المكونات الجنوبية في مساعي المملكة إيجاد حل عادل للقضية Icon اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك درع الخليج 2026 في السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية 

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٤ مساءً
سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (900) سلة غذائية, للأسر الأكثر احتياجًا النازحة والعائدين إلى ديارهم في محلية سنجة بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها (5.538) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة سيّرت جسرًا جويًا وآخر بحريًا لإغاثة الشعب السوداني الشقيق منذ بداية الأزمة الإنسانية، وصل منهما حتى الآن (13) طائرة و(60) باخرة شملت المساعدات الغذائية والإيوائية، والصحية والبيئية، والدعم المجتمعي، ودعم العمليات الإنسانية، والبرامج التطوعية، إلى جانب توقيع المركز العديد من الاتفاقيات مع منظمات دولية إنسانية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية لتلك الجهود (125) مليونًا و(566) ألف دولار أمريكي.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يوزّع سلالًا غذائية على 400 أسرة نازحة في حلب

سلمان للإغاثة يوزّع سلالًا غذائية على 400 أسرة نازحة في حلب

سلمان للإغاثة يقيم مخيمًا جديدًا لإيواء الأسر العائدة إلى مدينة غزة

سلمان للإغاثة يقيم مخيمًا جديدًا لإيواء الأسر العائدة إلى مدينة غزة

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يقيم مخيمًا جديدًا لإيواء الأسر العائدة إلى مدينة غزة
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يقيم مخيمًا جديدًا لإيواء الأسر...

السعودية اليوم
سلمان للإغاثة يوزّع سلالًا غذائية على 400 أسرة نازحة في حلب
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع سلالًا غذائية على 400...

السعودية اليوم