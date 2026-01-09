سلمان للإغاثة يوزّع سلالًا غذائية على 400 أسرة نازحة في حلب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية و800 بطانية للنازحين في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية نتيجة الأحداث الأخيرة، واستفاد منهما (400) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق.