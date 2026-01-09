اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك درع الخليج 2026 في السعودية سلمان للإغاثة يوزّع سلالًا غذائية على 400 أسرة نازحة في حلب التعاون يتغلب على الشباب بهدفين دون مقابل وفاة المؤثر دخيل آل عاطف بعد نحو شهر من إصابته بحادث مروري قافلتان إغاثيتان سعوديتان جديدتان تصلان إلى قطاع غزة 5 خطوات أساسية من المرور لضمان سلامة المركبة قبل الرحلات لقطات لأمطار عرعر الليلية ضبط مواطنَين بحوزتهما 4,765 قرصًا ممنوعًا في عسير توكلنا يوضح: يتم عكس النتائج الدراسية من وزارة التعليم الخليج يتغلب على ضمك برباعية
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية و800 بطانية للنازحين في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية نتيجة الأحداث الأخيرة، واستفاد منهما (400) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق.