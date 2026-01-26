Icon

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا إلى الرياض Icon سلمان للإغاثة يدشّن مشروعين طبيين في دمشق Icon 18 ساعة عمل و10 لغات.. منظومة نسائية متكاملة لخدمة قاصدات الحرم Icon موعد حظر زراعة الأعلاف المعمرة في الرف الرسوبي Icon التأمينات: الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة من اختصاص جهة العمل Icon الاتحاد يتغلّب على ضيفه الأخدود Icon النصر يتجاوز التعاون بهدف عكسي في دوري روشن Icon تجاوز أبعاد الحمولة في النقل يهدد السلامة والغرامة تصل لـ 900 ريال Icon حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط Icon إيجار: 4 هويات مقبولة لإبرام العقود عبر الوسيط العقاري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني

سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الطلاب في خان يونس

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٩ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الطلاب في خان يونس
المواطن - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ملابس شتوية على الطلاب في مواقع تعليمية بمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتأتي هذه المبادرة استجابةً للاحتياجات المتزايدة للطلاب الذين يواصلون تعليمهم في ظروف استثنائية وصعبة، حيث تُقدَّم الدروس داخل الخيام، بعد أن دُمرت معظم المدارس والمرافق التعليمية في القطاع خلال الأزمة الإنسانية.

ونفذت الفرق الميدانية للمركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- عمليات توزيع الملابس الشتوية بالتزامن مع تنفيذ فعاليات ترفيهية وتفاعلية للطلاب، بهدف التخفيف من الأعباء النفسية التي خلّفتها ظروف النزوح، وتحفيز الأطفال على الاستمرار في التعليم رغم قسوة الواقع.

ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها الإنسانية النبيلة.

