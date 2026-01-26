سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الطلاب في خان يونس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ملابس شتوية على الطلاب في مواقع تعليمية بمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتأتي هذه المبادرة استجابةً للاحتياجات المتزايدة للطلاب الذين يواصلون تعليمهم في ظروف استثنائية وصعبة، حيث تُقدَّم الدروس داخل الخيام، بعد أن دُمرت معظم المدارس والمرافق التعليمية في القطاع خلال الأزمة الإنسانية.

ونفذت الفرق الميدانية للمركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- عمليات توزيع الملابس الشتوية بالتزامن مع تنفيذ فعاليات ترفيهية وتفاعلية للطلاب، بهدف التخفيف من الأعباء النفسية التي خلّفتها ظروف النزوح، وتحفيز الأطفال على الاستمرار في التعليم رغم قسوة الواقع.

ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها الإنسانية النبيلة.