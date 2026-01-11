Icon

سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٣ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في مخيم للنازحين جنوب قطاع غزة، إلى جانب إقامته فعاليات ترفيهية للأطفال أضفت أجواءً من الفرح والبهجة عليهم، بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعبّرت المستفيدون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للمملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي منحتهم لحظاتٍ من الفرح وسط واقعٍ صعب أثقله النزوح والمعاناة، ورسمت الابتسامة على وجوهٍ أنهكها فقدان المأوى وشحّ أبسط مقومات الحياة، مؤكدين أن هذه اللفتة خفّفت عنهم قسوة الشتاء وبرودته، وأعادت إليهم شعورًا طال انتظاره بالأمان والاهتمام.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة الذي يواجه ظروفًا إنسانية استثنائية.

