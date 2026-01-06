رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر فعالية “Fanatics Flag Football Classic” سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في محلية الروصيرص في السودان جامعة الملك خالد تقر إنشاء جمعية فلسفية وتحمي الملكية الفكرية سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10290 نقطة أمانة الباحة تطرح 44 فرصة استثمارية متنوعة في الحجرة النيابة العامة تحذر من جريمة التحرّش الإلكتروني: تشمل الوسائل التقنية حديثة ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال قرار بفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب مجلس الوزراء يوافق على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.000) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا النازحة والعائدة من جنوب السودان في محلية الروصيرص بولاية النيل الأزرق بجمهورية السودان، استفاد منها (6.098) فردًا، ضمن مشروع مدد السودان للعام 2026م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.