سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في محلية الروصيرص في السودان

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٣ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في محلية الروصيرص في السودان
المواطن - فريق التحرير

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.000) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا النازحة والعائدة من جنوب السودان في محلية الروصيرص بولاية النيل الأزرق بجمهورية السودان، استفاد منها (6.098) فردًا، ضمن مشروع مدد السودان للعام 2026م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.

