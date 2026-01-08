سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 قسيمة شرائية في مديرية المواسط بتعز

هيئة الطيران المدني تُصدر غرامات مالية بقيمة تتجاوز 13.8 مليون ريال 48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن 10 قتلى و88 مصابًا حصيلة ضحايا قصف قسد لأحياء حلب سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10473 نقطة المنتدى السعودي للإعلام 2026 يرسم مسار تقنيات الإعلام وزارة الصحة تكرّم الفائزين بجائزة التميز التشغيلي كؤوس المؤسس ترفع سقف التحدي في مزاين مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية على 232 فردًا في مخيمات خربة الجوز بإدلب أمانة نجران تعتمد الدليل التنظيمي الشامل للوحات التجارية بالمنطقة التراث تعلن عن تحقيق المستهدف المعتمد بالوصول إلى تسجيل 50 ألف أصل تراث عمراني
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.000) قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مديرية المواسط بمحافظة تعز، استفاد منها (1.000) فرد، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) بالجمهورية اليمنية للعام 2026م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس مع قدوم فصل الشتاء باليمن.