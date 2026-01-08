Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 قسيمة شرائية في مديرية المواسط بتعز

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٦ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 قسيمة شرائية في مديرية المواسط بتعز
المواطن - فريق التحرير

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.000) قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مديرية المواسط بمحافظة تعز، استفاد منها (1.000) فرد، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) بالجمهورية اليمنية للعام 2026م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس مع قدوم فصل الشتاء باليمن.

