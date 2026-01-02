سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 كرتون تمر في شيكان السودانية التأمينات الاجتماعية تُحدد مدد الاشتراك المطلوبة للتقاعد الاعتيادي والمبكر الذهب يرتفع قليلًا والمعادن النفيسة تستهل العام الجديد على زيادات خارطة طريق الترقية.. إليك المعايير الذهبية للصعود الوظيفي السفير آل جابر: قرارات عيدروس الزبيدي أضرت باليمنيين وتصعيد حضرموت والمهرة سابقة خطيرة توقعات الطقس اليوم: رياح وضباب على عدة مناطق لقطات توثق تقدم “درع الوطن” لاستلام المعسكرات بحضرموت الأمن العام يحدد عقوبة التسول.. السجن والغرامة القبض على مواطن لترويجه 28 ألف قرص محظور بعسير دوري المحترفين.. الجولة الـ13 تشعل سباق الصدارة
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (2.000) كرتون تمر في محلية شيكان بولاية شمال كردفان بالسودان، استفاد منها (8.048) فردًا، ضمن مشروع توزيع (267) طنًا من التمور بجمهورية السودان.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.