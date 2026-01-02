Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 كرتون تمر في شيكان السودانية 

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 كرتون تمر في شيكان السودانية 
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (2.000) كرتون تمر في محلية شيكان بولاية شمال كردفان بالسودان، استفاد منها (8.048) فردًا، ضمن مشروع توزيع (267) طنًا من التمور بجمهورية السودان.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.

