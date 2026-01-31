سلمان للإغاثة يوزّع 4.700 سلة غذائية في السوم وسيئون بحضرموت

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (4.700) سلة غذائية في مديريتي السوم وسيئون بمحافظة حضرموت، يستفيد منها (32.900) فرد، ضمن مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.

ويأتي هذا الدعم في إطار الدور الإنساني والإغاثي المتواصل الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها.