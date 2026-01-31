Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 4.700 سلة غذائية في السوم وسيئون بحضرموت

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٩ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 4.700 سلة غذائية في السوم وسيئون بحضرموت
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (4.700) سلة غذائية في مديريتي السوم وسيئون بمحافظة حضرموت، يستفيد منها (32.900) فرد، ضمن مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.

ويأتي هذا الدعم في إطار الدور الإنساني والإغاثي المتواصل الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها.

