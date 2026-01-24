سلمان للإغاثة يوزّع 899 قسيمة شرائية لشراء الكسوة الشتوية بعدة مناطق لبنانية

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (899) قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق صيدا وطرابلس وزحلة وبيروت بجمهورية لبنان، استفاد منها (899) فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف-4) للعام 2026م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس في لبنان.