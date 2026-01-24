سلمان للإغاثة يوزّع 899 قسيمة شرائية لشراء الكسوة الشتوية بعدة مناطق لبنانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (899) قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق صيدا وطرابلس وزحلة وبيروت بجمهورية لبنان، استفاد منها (899) فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف-4) للعام 2026م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس في لبنان.