سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية طقس السعودية.. رياح نشطة وصقيع وانخفاض الحرارة في عدة مناطق السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية 3.5 مليون ريال ميزانية تحفيز موظفي الكفاءات المتميزة في الجهات العامة الأهلي يتغلّب على النصر في قمة الجولة 13 من دوري روشن حصر الورثة وشهادات الميلاد.. حساب المواطن يحدد المستندات المطلوبة للأرملة زلزال يجبر رئيسة المكسيك على قطع كلمتها ولقطات توثق القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل
سُمع في العاصمة الفنزويلية كراكاس، اليوم، دويّ انفجارات قوية أدت لانقطاع التيار الكهربائي في أجزاء منها، وأصوات تشبه هدير تحليق الطائرات.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) أنه لم يتسن تحديد المكان الدقيق لهذه الانفجارات التي يرجّح أن تكون في شرق العاصمة وجنوبها، والتي لم يُعرف سببها بعد، على وقع توتر تعيشه منطقة الكاريبي.