سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية
المواطن - فريق التحرير

سُمع في العاصمة الفنزويلية كراكاس، اليوم، دويّ انفجارات قوية أدت لانقطاع التيار الكهربائي في أجزاء منها، وأصوات تشبه هدير تحليق الطائرات.

وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) أنه لم يتسن تحديد المكان الدقيق لهذه الانفجارات التي يرجّح أن تكون في شرق العاصمة وجنوبها، والتي لم يُعرف سببها بعد، على وقع توتر تعيشه منطقة الكاريبي.

