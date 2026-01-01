Icon

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10549 نقطة

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٩ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10549 نقطة
المواطن - فريق التحرير

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (58.39) نقطة، ليصل إلى مستوى (10549.08) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (1.5) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (94) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (218) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (37) شركة.

وكانت أسهم شركات الخليج للتدريب، وسي جس إس، وأبو معطي، وميدغيلف للتأمين، وأسيج، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، والغاز، ونماء الكيماويات، وسلامة، وجاز الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.63%) و(2.44%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وصادرات، وباتك، وأرامكو السعودية، ودرب السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأبو معطي، والراجحي، وسابك، والمسار الشامل، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (222.72) نقطة، ليصل إلى مستوى (23519.01) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

