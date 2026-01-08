سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10473 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (18.09) نقطة، ليصل إلى مستوى (10473.23) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.1) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (200) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (72) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (183) شركة.

وكانت أسهم شركات البحري، وأسمنت اليمامة، والدوائية، ونقي، والدريس، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البحر الأحمر، وريدان، وصادرات، وجبسكو، وتمكين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.96%) و(5.96%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وصادرات، والكيميائية، والإنماء، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الأهلي، والإنماء، والراجحي، ومجموعة تداول، وسابك، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (46.54) نقطة، ليصل إلى مستوى (23538.40) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (21) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.