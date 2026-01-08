سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10473 نقطة

المنتدى السعودي للإعلام 2026 يرسم مسار تقنيات الإعلام وزارة الصحة تكرّم الفائزين بجائزة التميز التشغيلي كؤوس المؤسس ترفع سقف التحدي في مزاين مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية على 232 فردًا في مخيمات خربة الجوز بإدلب أمانة نجران تعتمد الدليل التنظيمي الشامل للوحات التجارية بالمنطقة التراث تعلن عن تحقيق المستهدف المعتمد بالوصول إلى تسجيل 50 ألف أصل تراث عمراني مركز الحياة الفطرية يطلق 63 طائرًا بحريًا في كورنيش جدة أرامكو الرقمية تستعد لإطلاق الشبكة الصناعية الوطنية بتردد 450 ميجاهرتز في السعودية اكتشاف علمي لأحافير نادرة تعود إلى 465 مليون سنة في العلا حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (18.09) نقطة، ليصل إلى مستوى (10473.23) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.1) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (200) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (72) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (183) شركة.
وكانت أسهم شركات البحري، وأسمنت اليمامة، والدوائية، ونقي، والدريس، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البحر الأحمر، وريدان، وصادرات، وجبسكو، وتمكين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.96%) و(5.96%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وصادرات، والكيميائية، والإنماء، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الأهلي، والإنماء، والراجحي، ومجموعة تداول، وسابك، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (46.54) نقطة، ليصل إلى مستوى (23538.40) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (21) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.