سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10290 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (34.44) نقطة، ليصل إلى مستوى (10290.76) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.5) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (191) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (80) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (178) شركة.

وكانت أسهم شركات أماك، والصناعات الكهربائية، ومعادن، وسينومي ريتيل، والبابطين، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات برغرايززر، والبحري، والوطنية للتعليم، والدريس، وساسكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.83%) و(8.14%)، فيما كانت أسهم شركات صادرات، وأمريكانا، وباتك، ودرب السعودية، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومعادن، والراجحي، وstc، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (100.66) نقطة، ليصل إلى مستوى (23327.60) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.