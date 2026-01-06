سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10290 نقطة أمانة الباحة تطرح 44 فرصة استثمارية متنوعة في الحجرة النيابة العامة تحذر من جريمة التحرّش الإلكتروني: تشمل الوسائل التقنية حديثة ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال قرار بفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب مجلس الوزراء يوافق على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن القبض على مخالف لتهريبه 14,947 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 السديس يؤكد تعزيز دور المرأة في خدمة زائرات الحرمين الشريفين
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (34.44) نقطة، ليصل إلى مستوى (10290.76) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.5) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (191) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (80) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (178) شركة.
وكانت أسهم شركات أماك، والصناعات الكهربائية، ومعادن، وسينومي ريتيل، والبابطين، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات برغرايززر، والبحري، والوطنية للتعليم، والدريس، وساسكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.83%) و(8.14%)، فيما كانت أسهم شركات صادرات، وأمريكانا، وباتك، ودرب السعودية، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومعادن، والراجحي، وstc، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (100.66) نقطة، ليصل إلى مستوى (23327.60) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.