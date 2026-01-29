سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة أمير القصيم يُكرم مواطنًا ورجل أمن لمساعدتهما طفلة سودانية تعرضت لحادث مروري منها خدمات الدراجات الآلية.. الفريق البسامي يدشّن عددًا من خدمات الأمن العام في منصة أبشر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُدشِّن المرحلة الثالثة من تطوير ورفع كفاءة مطار عدن الدولي مطارات السعودية تُسجل 140.9 مليون مسافر بنمو قياسي تجاوز 9.6٪ التجارة تُعلن نتائج تقييم وكلاء السيارات وموزعي الأجهزة الكهربائية والمتاجر الإلكترونية بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص بـ 5 برامج رئيسة ضبط 6 مخالفين لتهريبهم 31 كيلو حشيش في عسير ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة اليوم وعرعر الأبرد
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملات اليوم منخفضًا بمقدار (76.03) نقطة، ليصل إلى مستوى (11382.08) نقطة، وبقيمة تداولات بلغت (6.9) مليارات ريال.
ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة (299) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (31) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (232) شركة.
وجاءت أسهم شركات؛ أماك، وإس إم سي للرعاية الصحية، والجزيرة، والكابلات السعودية، وبترو رابغ، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات؛ البحر الأحمر، والفاخرية، وسي جي إس، والأبحاث والإعلام، والخريف، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.47%) و(5.32%).
وكانت أسهم شركات؛ أمريكانا، وأرامكو السعودية، والجزيرة، والإنماء، وبان، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات؛ أرامكو السعودية، ومعادن، والراجحي، والأهلي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملات اليوم مرتفعًا بمقدار (55.85) نقطة، ليصل إلى مستوى (23910.86) نقاط، وبقيمة تداولات بلغت (22) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.