سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٥ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة
المواطن - فريق التحرير

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملات اليوم منخفضًا بمقدار (76.03) نقطة، ليصل إلى مستوى (11382.08) نقطة، وبقيمة تداولات بلغت (6.9) مليارات ريال.

ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة (299) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (31) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (232) شركة.

وجاءت أسهم شركات؛ أماك، وإس إم سي للرعاية الصحية، والجزيرة، والكابلات السعودية، وبترو رابغ، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات؛ البحر الأحمر، والفاخرية، وسي جي إس، والأبحاث والإعلام، والخريف، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.47%) و(5.32%).

وكانت أسهم شركات؛ أمريكانا، وأرامكو السعودية، والجزيرة، والإنماء، وبان، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات؛ أرامكو السعودية، ومعادن، والراجحي، والأهلي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملات اليوم مرتفعًا بمقدار (55.85) نقطة، ليصل إلى مستوى (23910.86) نقاط، وبقيمة تداولات بلغت (22) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

 

