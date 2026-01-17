Icon

شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قال شبكة إيجار إنه في حال وجود دفعات مستحقة في العقد، يتم السداد وفق طريقة الدفع المحددة.

وتابعت إيجار عبر منصة إكس اليوم السبت: أنه إذا كانت طريقة السداد (الدفع الإلكتروني) فقط، فلا يمكن إصدار سند قبض للسداد خارج شبكة إيجار، ويتم تسوية الدفعة وإصدار سند قبض تلقائيًا عند السداد عبر قنوات الدفع الإلكتروني (مدى، سداد، Apple Pay). أما إذا كانت طريقة السداد في العقد (الدفع الإلكتروني أو إصدار سند قبض من خلال المؤجر أو الوسيط العقاري)، فيمكن إصدار سند قبض بعد موافقة المؤجر.

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد. عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

أخبار رئيسية