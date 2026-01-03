شركة أمريكية تبدأ إنتاج أول سيارة كهربائية طائرة

في خطوة تُعيد تعريف مستقبل التنقل الشخصي، أعلنت شركة Alef Aeronautics الأميركية بدء إنتاج ما تصفه بأنه أول سيارة كهربائية طائرة في العالم، داخل منشآتها في ولاية كاليفورنيا، لتقترب بذلك واحدة من أكثر أفكار الخيال العلمي من الواقع اليومي.

وبعد عقد كامل من التطوير، كشفت الشركة في 2022 عن سيارتها الكهربائية بالكامل Model A، القادرة على قطع 354 كيلومتراً على الطرق و 177 كيلومتراً في الجو.

إنتاج أول سيارة كهربائية طائرة

وتحظى الشركة بدعم المستثمر الشهير تيم درابر، أحد أوائل الداعمين لشركة تسلا وبيتكوين، بحسب تقرير نشره موقع “interestingengineering” واطلعت عليه “العربية Business”.

منذ ذلك الحين، انتقلت “Alef” من نموذج أولي عام 2016 إلى رحلات اختبار كاملة في 2018، وحصلت على شهادة صلاحية للطيران من إدارة الطيران الفيدرالية FAA عام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي جيم دوخوفني: “يسعدنا الإعلان أن عملية الإنتاج بدأت وفق الجدول المحدد، الفريق عمل بلا توقف لأننا نعلم أن الناس ينتظرون هذا الإنجاز.”

وفي فبراير الماضي، نشرت الشركة مقاطع تُظهر سيارتها الطائرة وهي تُكمل رحلات ناجحة داخل بيئة حضرية.

السيارة، التي تُجمع يدوياً في منشأة الشركة في وادي السيليكون، تحتاج عدة أشهر لإكمال كل وحدة.

وتشير “Alef” إلى أن مرحلة الإنتاج الحالية تجمع بين التصنيع الصناعي والآلي وبين الحِرفية اليدوية الدقيقة، مع اختبارات صارمة لكل مكون، إضافة إلى رحلات تجريبية تفصيلية لكل مركبة قبل تسليمها.

وسيتلقى أول العملاء، وهم مجموعة مختارة من الطلبات المبكرة، سياراتهم لاختبارها في ظروف حقيقية لكن تحت إشراف محكم.

وتشمل الحزمة:

– تدريباً على التشغيل.

– إرشادات الامتثال للأنظمة.

– صيانة مستمرة.

– جمع ملاحظاتهم لتحسين الإنتاج قبل بدء التصنيع الواسع.

وقد أعلنت الشركة أن سيارتها الطائرة جمعت بالفعل 3500 طلب مسبق بقيمة مليار دولار.

تتميز مركبة “Alef” بقدرتها على العمل كسيارة قانونية على الطرق العامة، وفي الوقت نفسه القدرة على الإقلاع العمودي والتحليق، ما يجعلها مختلفة عن السيارات التقليدية وعن مركبات eVTOL التي تتطلب منصات مخصصة للإقلاع والهبوط.

وتؤكد الشركة أن سيارتها:

– لا تحتاج مدرجاً.

– كهربائية بالكامل.

أعلى كفاءة من سيارات “تسلا” وEVs الأخرى ومن طائرات eVTOL.

تتضمن منظومات أمان متعددة تشمل مظلة باليستية، هبوط انزلاقي، تجنب العقبات، وتشخيصاً متقدماً للأعطال.