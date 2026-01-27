شركة الدرعية تنال جائزة “سيف الشرف” وتصنيف الخمس نجوم من مجلس السلامة البريطاني

حققت شركة الدرعية إنجازًا عالميًا جديدًا بحصولها على جائزة “سيف الشرف” المرموقة من مجلس السلامة البريطاني، عقب نيلها تصنيف الخمس نجوم في التقييم الشامل لأنظمة الصحة والسلامة المهنية، لتصبح بذلك أول مطور في المنطقة يحقق هذا الاعتماد الدولي الرفيع.

تطبيق أعلى المعايير العالمية

وتجسّد هذه الجائزة التزام شركة الدرعية بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية عبر جميع مراحل التطوير والتنفيذ، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة لقوة عاملة يبلغ متوسطها نحو 50 ألف موظف، إلى جانب إدارة وتشغيل أكثر من 2,500 معدّة ثقيلة ضمن مناطق التطوير المختلفة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو: “في مشروع الدرعية، تمثل السلامة المهنية أساسًا جوهريًا لكافة أعمالنا، وليست مجرد أولوية تشغيلية. ويؤكد هذا التكريم من مجلس السلامة البريطاني التزامنا بتطبيق منظومات متقدمة للصحة والسلامة، وترسيخ معايير رائدة في إدارة المخاطر والاستجابة للأزمات، بما يضمن حماية الموظفين والمقاولين وفرق العمل في مواقع المشروع، بوصف ذلك مسؤولية لا تقبل المساومة”.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة المجلس البريطاني للسلامة، بيتر ماكغيتريك، عن تهانيه لشركة الدرعية بمناسبة حصولها على تصنيف الخمس نجوم ونيلها سيف الشرف لهذا العام، مشيدًا بالتزامها بتطبيق أعلى معايير إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وأكد ماكغيتريك أن تحقيق شركة الدرعية هذا المستوى من التميز يعكس التزامًا مؤسسيًا رفيعًا واحترافية عالية في إدارة بيئات العمل، مؤكدا فخر المجلس بدعم الشركة ومشاركتها هذا النجاح، ومثمّنًا دورها في الإسهام بتحقيق رؤية المجلس البريطاني للسلامة الهادفة إلى ضمان بيئات عمل خالية من الإصابات والأمراض المهنية.

وسجّلت الشركة حتى تاريخه معدلًا متقدمًا للحوادث القابلة للتسجيل بلغ 0.017 في مشاريع البنية التحتية الجارية، وهو ما يعكس فاعلية منظومة السلامة المعتمدة، ويدعم التوجه الاستراتيجي لشركة الدرعية نحو البناء وفق أفضل الممارسات العالمية، وحماية رأس المال البشري، وتعزيز إسهامها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تمكين الكفاءات الوطنية ورفع جودة بيئات العمل.

ويُعد تصنيف الخمس نجوم تقييمًا متكاملًا وقابلًا للقياس، يقارن أداء أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية بأحدث الممارسات العالمية المعتمدة. وقد خضعت شركة الدرعية ضمن هذا الإطار لمراجعة دقيقة شملت السياسات والإجراءات والعمليات، إلى جانب مقابلات مع القيادات التنفيذية والموظفين وأصحاب المصلحة، وتقييم عينات من الأنشطة التشغيلية الميدانية.

كما شمل التقييم مراجعة تفصيلية لأكثر من 50 عنصرًا رئيسيًا ضمن منظومة إدارة الصحة والسلامة، وقياس مستوى الأداء، مقارنة بمؤشرات التميز المعتمدة عالميًا.

وتُعد جائزة “سيف الشرف” وتصنيف الخمس نجوم من مجلس السلامة البريطاني من أرفع الشهادات الدولية في مجال التميز المؤسسي لأنظمة الصحة والسلامة، وتعكس التزام شركة الدرعية بمعايير السلامة، وحماية الأفراد، وضمان استدامة العمليات على مختلف المستويات.

ويُتوقع أن تسهم الدرعية بنحو 70 مليار ريال سعودي (18.6 مليار دولار أمريكي) بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلى جانب توفير أكثر من 180 ألف فرصة عمل، واحتضان ما يقدر بنحو 100 ألف نسمة. كما ستضم مساحات مكتبية حديثة لعشرات الآلاف من المتخصصين في مجالات التقنية والإعلام والفنون والتعليم، إضافة إلى المتاحف، والجامعة، ودار الأوبرا بالدرعية، و”الدرعية أرينا”، فضلًا عن مجموعة واسعة من وجهات الضيافة والمطاعم، ونحو 40 فندقًا ومنتجعًا عالمي المستوى ضمن المخططين الرئيسيين للمشروع.