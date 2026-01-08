تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل شركة الفنار تعلن عن 99 وظيفة شاغرة 160 صقرًا للملاك المحليين تتنافس على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 كلية الملك فهد الأمنية تنفذ المشروع السنوي للسير الطويل للعسكريين والطلبة “الخلوة قديمًا” ملاذ المصلّين في الظروف المناخية القاسية تظاهرات واحتجاجات في أمريكا بعد مقتل امرأة بنيران موظفي الهجرة رئيس هيئة الترفيه: 12 مليون زائر يعكسون الإقبال المتصاعد على موسم الرياض مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للفنانة اللبنانية فيروز المنتدى السعودي للإعلام 2026.. 4 خبراء أميركيين يناقشون استراتيجيات مواجهة الأخبار المضللة
أعلنت شركة الفنار عن توفر عدد (99) وظيفة شاغرة ومتنوعة في مختلف المجالات للرجال والنساء حملة (الدبلوم والبكالوريوس) في عدد من التخصصات للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:
– مهندس أول الصحة والسلامة والبيئة
– رئيس العمال
– مدير المناقصات
– مهندس مبيعات أول
– مدير مبيعات
– مهندس كهرباء
– استشاري أول
– مندوب مبيعات
– مراقب الوثائق
– مندوب دعم المبيعات
– متدرب الدعم الفني
– رسام
– مدير مبيعات الطاقة المتجددة
– رئيس عمال مدني
– مهندس أول ضمان الجودة
– مستشار وظيفي
– مهندس روبوتات
– مهندس موقع
– أخصائي أول تطوير الأعمال
– مهندس ضمان الجودة
– مهندس أول تصميم
– مهندس صيانة ميكانيكية أول
– أخصائي مشتريات
– مهندس
– مهندس مدني أول
– مهندس أول خدمة العملاء
– مسؤول العقود الإلكترونية
– مهندس مساح كميات
– وغيرها من الوظائف الأخرى
– إدارة الأعمال
– الاقتصاد
– التصميم
– الموارد البشرية
– علوم المساحة ورسم الخرائط
– تحليل وهندسة النظم
– علوم ونظم إدارة المعلومات
– هندسة السلامة
– الهندسة المدنية
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة
– (وتخصصات أخرى).
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد فأعلى).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.
طريقة التقديم:
التقديم على الوظائف الشاغرة متاح من خلال الرابط “اضغط هنا“.