شركة الفنار تعلن عن 99 وظيفة شاغرة

أعلنت شركة الفنار عن توفر عدد (99) وظيفة شاغرة ومتنوعة في مختلف المجالات للرجال والنساء حملة (الدبلوم والبكالوريوس) في عدد من التخصصات للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

المسميات الوظيفية:

– مهندس أول الصحة والسلامة والبيئة

– رئيس العمال

– مدير المناقصات

– مهندس مبيعات أول

– مدير مبيعات

– مهندس كهرباء

– استشاري أول

– مندوب مبيعات

– مراقب الوثائق

– مندوب دعم المبيعات

– متدرب الدعم الفني

– رسام

– مدير مبيعات الطاقة المتجددة

– رئيس عمال مدني

– مهندس أول ضمان الجودة

– مستشار وظيفي

– مهندس روبوتات

– مهندس موقع

– أخصائي أول تطوير الأعمال

– مهندس ضمان الجودة

– مهندس أول تصميم

– مهندس صيانة ميكانيكية أول

– أخصائي مشتريات

– مهندس

– مهندس مدني أول

– مهندس أول خدمة العملاء

– مسؤول العقود الإلكترونية

– مهندس مساح كميات

– وغيرها من الوظائف الأخرى

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الاقتصاد

– التصميم

– الموارد البشرية

– علوم المساحة ورسم الخرائط

– تحليل وهندسة النظم

– علوم ونظم إدارة المعلومات

– هندسة السلامة

– الهندسة المدنية

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة

– (وتخصصات أخرى).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد فأعلى).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف الشاغرة متاح من خلال الرابط “اضغط هنا“.