Icon

شركة ثمانية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والعمل عن بُعد Icon خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير Icon موجة حرائق غابات في ولاية فيكتوريا بأستراليا Icon الجوازات: وجود المستفيد داخل المملكة شرط لتجديد جواز السفر Icon الجيش السوري يواصل تقدمه في حي الشيخ مقصود شمال حلب Icon تنفيذ حد الحرابة في يمني كون تشكيلاً عصابيًا لسرقة شركات الصرافة Icon العواصف تعطل النقل وتحرم مئات الآلاف من الكهرباء شمال أوروبا Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق Icon تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon أكثر من 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من التعليم عن بُعد بحلقات المسجد النبوي Icon

شركة ثمانية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والعمل عن بُعد

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
شركة ثمانية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والعمل عن بُعد
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة ثمانية للنشر والتوزيع عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات وظيفية (إدارية، مالية، تقنية) للعمل في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة ثمانية أن خيار العمل (عن بُعد) متاح في بعض الوظائف، مع مزايا وظيفية تشمل رصيد إجازات غير محدود وتأمين طبي شامل، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

– محاسب ضريبي.
– محاسب مبتدئ.
– مدير تقنية معلومات.
– مدير عمليات الموارد البشرية والخدمات المشتركة.
– أخصائي تطوير أعمال.
– خبير مبيعات.
– مدير مشاريع.
– استقبال وصانع قهوة.

المزايا الوظيفية:

– تأمين طبي متميز لكل الموظفين وعوائلهم.
– رصيد لا محدود من الإجازات.
– العمل الحر من أي مكان وفي أي وقت.
– تغطية 100% من الاحتياجات التقنية.
– 5,000 ريال للإجازة السنوية.

أماكن العمل:

– الرياض.
– عن بُعد.

موعد ورابط التقديم:

– التقديم مُتاح حاليا من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

