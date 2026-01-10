شركة ثمانية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والعمل عن بُعد خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير موجة حرائق غابات في ولاية فيكتوريا بأستراليا الجوازات: وجود المستفيد داخل المملكة شرط لتجديد جواز السفر الجيش السوري يواصل تقدمه في حي الشيخ مقصود شمال حلب تنفيذ حد الحرابة في يمني كون تشكيلاً عصابيًا لسرقة شركات الصرافة العواصف تعطل النقل وتحرم مئات الآلاف من الكهرباء شمال أوروبا أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 أكثر من 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من التعليم عن بُعد بحلقات المسجد النبوي
أعلنت شركة ثمانية للنشر والتوزيع عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات وظيفية (إدارية، مالية، تقنية) للعمل في مدينة الرياض.
وأوضحت شركة ثمانية أن خيار العمل (عن بُعد) متاح في بعض الوظائف، مع مزايا وظيفية تشمل رصيد إجازات غير محدود وتأمين طبي شامل، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– محاسب ضريبي.
– محاسب مبتدئ.
– مدير تقنية معلومات.
– مدير عمليات الموارد البشرية والخدمات المشتركة.
– أخصائي تطوير أعمال.
– خبير مبيعات.
– مدير مشاريع.
– استقبال وصانع قهوة.
– تأمين طبي متميز لكل الموظفين وعوائلهم.
– رصيد لا محدود من الإجازات.
– العمل الحر من أي مكان وفي أي وقت.
– تغطية 100% من الاحتياجات التقنية.
– 5,000 ريال للإجازة السنوية.
– الرياض.
– عن بُعد.
– التقديم مُتاح حاليا من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.