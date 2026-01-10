شركة ثمانية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والعمل عن بُعد

أعلنت شركة ثمانية للنشر والتوزيع عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات وظيفية (إدارية، مالية، تقنية) للعمل في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة ثمانية أن خيار العمل (عن بُعد) متاح في بعض الوظائف، مع مزايا وظيفية تشمل رصيد إجازات غير محدود وتأمين طبي شامل، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

– محاسب ضريبي.

– محاسب مبتدئ.

– مدير تقنية معلومات.

– مدير عمليات الموارد البشرية والخدمات المشتركة.

– أخصائي تطوير أعمال.

– خبير مبيعات.

– مدير مشاريع.

– استقبال وصانع قهوة.

المزايا الوظيفية:

– تأمين طبي متميز لكل الموظفين وعوائلهم.

– رصيد لا محدود من الإجازات.

– العمل الحر من أي مكان وفي أي وقت.

– تغطية 100% من الاحتياجات التقنية.

– 5,000 ريال للإجازة السنوية.

أماكن العمل:

– الرياض.

– عن بُعد.

موعد ورابط التقديم:

– التقديم مُتاح حاليا من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.