شركة سابك تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة سابك (SABIC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف هندسية شاغرة لحملة البكالوريوس من ذوي الخبرة للعمل بمصانع الشركة في مدينتي (الجبيل، وينبع)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل وظائف شركة سابك:

– مهندس أول سلامة العمليات.

– مهندس تحكم بالعمليات.

– مهندس عمليات.

– مهندس صحة وسلامة.

– مهندس أول صحة وسلامة.

التخصصات:

– الهندسة الكيميائية.

– هندسة نظم التحكم.

– الهندسة البيئية.

– أو ما يعادلها.

أماكن العمل:

– الجبيل.

– ينبع.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- بوابة التوظيف الرسمية للشركة:

اضغط هنا

2- حساب الشركة الرسمي في LinkedIn:

اضغط هنا