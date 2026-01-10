شركة سابك تعلن عن وظائف شاغرة الحَجُون المكية.. عمق تاريخي يجاور الحرم ويختزن ذاكرة المكان بدء أعمال السجل العقاري في 3 أحياء بمنطقة مكة المكرمة موسوعة غينيس تسجل شعار موسم جدة كأثقل درع مصنوع من الذهب “المنافذ الجمركية” تسجل 862 حالة ضبط خلال أسبوع نائب أمير الرياض يعزي في وفاة الفريق أول سعيد القحطاني القبض على 17 إثيوبيًا لتهريبهم 306 كجم من القات في جازان هل تؤثر مضادات الاكتئاب للأمهات على ذكاء الطفل؟ تحذير.. الوزن الزائد في المراهقة يرتبط بمخاطر صحية لاحقاً القبض على مواطنين بالشمالية لترويجهما الشبو والأقراص المحظورة
أعلنت شركة سابك (SABIC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف هندسية شاغرة لحملة البكالوريوس من ذوي الخبرة للعمل بمصانع الشركة في مدينتي (الجبيل، وينبع)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– مهندس أول سلامة العمليات.
– مهندس تحكم بالعمليات.
– مهندس عمليات.
– مهندس صحة وسلامة.
– مهندس أول صحة وسلامة.
– الهندسة الكيميائية.
– هندسة نظم التحكم.
– الهندسة البيئية.
– أو ما يعادلها.
أماكن العمل:
– الجبيل.
– ينبع.
– من خلال الرابط التالي:
1- بوابة التوظيف الرسمية للشركة:
اضغط هنا
2- حساب الشركة الرسمي في LinkedIn:
اضغط هنا