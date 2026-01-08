شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة الهلال الأحمر بجدة ينقذ مقيمة سودانية بعد تعرضها لجلطة دماغية الجوازات: 5 تعليمات وإرشادات مهمة للمواطنين الراغبين في السفر للخارج فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره العراقي حرائق غابات تجتاح أستراليا والسلطات تحذر من ظروف كارثية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 71395 شهيدًا و171287 مصابًا سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 قسيمة شرائية في مديرية المواسط بتعز هيئة الطيران المدني تُصدر غرامات مالية بقيمة تتجاوز 13.8 مليون ريال 48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن 10 قتلى و88 مصابًا حصيلة ضحايا قصف قسد لأحياء حلب
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توفر 5 وظائف هندسية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في كل من (الجبيل, ينبع) حسب المسميات والشروط التالية:
– مهندس أول سلامة العمليات
– مهندس مراقبة العمليات
– مهندس عمليات
– مهندس الصحة والسلامة
– مهندس الصحة والسلامة الأولالتخصصات:
– الهندسة البيئية
– هندسة الأنظمة والتحكم
– الهندسة الكيميائية
– أو ما يعادلهم
– راتب شهري أساسي مجزي.
– بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
– بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
– بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).
– تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.
– نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.
– نظام تملك المنازل.
– مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.
– نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.
– برامج برامج تطوير وظيفية وقيادية.
– إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.
– مكافأة خدمة مستمرة.
التقديم متاح من اليوم الخميس 1447/7/19هـ (الموافق 2026/1/8م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.