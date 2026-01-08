Icon

للرجال والنساء من حملة البكالوريوس فأعلى

شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٨ مساءً
شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توفر 5 وظائف هندسية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في كل من (الجبيل, ينبع) حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

– مهندس أول سلامة العمليات
– مهندس مراقبة العمليات
– مهندس عمليات
– مهندس الصحة والسلامة
– مهندس الصحة والسلامة الأولالتخصصات:

– الهندسة البيئية
– هندسة الأنظمة والتحكم
– الهندسة الكيميائية

– أو ما يعادلهم

المميزات:

– راتب شهري أساسي مجزي.
– بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
– بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
– بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).
– تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.
– نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.
– نظام تملك المنازل.
– مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.
– نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.
– برامج برامج تطوير وظيفية وقيادية.
– إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.
– مكافأة خدمة مستمرة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح من اليوم الخميس 1447/7/19هـ (الموافق 2026/1/8م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب. ‏

