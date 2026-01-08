شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توفر 5 وظائف هندسية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في كل من (الجبيل, ينبع) حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

– مهندس أول سلامة العمليات

– مهندس مراقبة العمليات

– مهندس عمليات

– مهندس الصحة والسلامة

– مهندس الصحة والسلامة الأولالتخصصات:

– الهندسة البيئية

– هندسة الأنظمة والتحكم

– الهندسة الكيميائية

– أو ما يعادلهم

المميزات:

– راتب شهري أساسي مجزي.

– بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.

– بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.

– بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).

– تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.

– نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.

– نظام تملك المنازل.

– مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.

– نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.

– برامج برامج تطوير وظيفية وقيادية.

– إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.

– مكافأة خدمة مستمرة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح من اليوم الخميس 1447/7/19هـ (الموافق 2026/1/8م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب. ‏