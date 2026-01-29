أعاد برنامج سكني شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية.

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

وقال سكني عبر منصة إكس: إن شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية هي كما يلي:

1- أن يكون مواطن/ة سعودي/ة لدية حساب في أبشر.

2- أن يكون المسكن الأول للمواطن

3- تشمل الضريبة شراء المسكن جاهز، وحدات تحت الانشاء، شراء بيت عظم مُصدرة له شهادة إتمام بناء.

ولا تتحمل الدولة الضريبة على الأراضي أو البناء الذاتي.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.