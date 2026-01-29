شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية برقم قياسي جديد.. سعر الذهب اليوم يتجاوز عتبة الـ 5500 دولار أمطار ورياح وصواعق على جازان حتى المساء وزارة الداخلية تسهم في ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة في لبنان لقيادة آمنة أثناء الأمطار.. 4 أجزاء في مركبتك لا تتجاهل فحصها توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق مُزارعو نجران يستعدُّون لموسم حصاد القمح بالمنطقة “موهبة” تسجل رقمًا قياسيًا بموسوعة غينيس بأكبر مسابقة للحلول الابتكارية في العالم نباتات عسير الشتوية.. تنوّع بيئي تعزّزه جهود الحماية والتأهيل الذهب يقفز لمستويات قياسية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
أعاد برنامج سكني شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية.
شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية
وقال سكني عبر منصة إكس: إن شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية هي كما يلي:
1- أن يكون مواطن/ة سعودي/ة لدية حساب في أبشر.
2- أن يكون المسكن الأول للمواطن
3- تشمل الضريبة شراء المسكن جاهز، وحدات تحت الانشاء، شراء بيت عظم مُصدرة له شهادة إتمام بناء.
ولا تتحمل الدولة الضريبة على الأراضي أو البناء الذاتي.
وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:
أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.
ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.
رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.
خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.
ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.
ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.