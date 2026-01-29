Icon

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية
المواطن - فريق التحرير

أعاد برنامج سكني شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية.

وقال سكني عبر منصة إكس: إن شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية هي كما يلي:

1- أن يكون مواطن/ة سعودي/ة لدية حساب في أبشر.
2- أن يكون المسكن الأول للمواطن
3- تشمل الضريبة شراء المسكن جاهز، وحدات تحت الانشاء، شراء بيت عظم مُصدرة له شهادة إتمام بناء.

ولا تتحمل الدولة الضريبة على الأراضي أو البناء الذاتي.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

