شغب وتصرفات مضطربة من الركاب تلغي رحلة جوية إلى مصر

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
شغب وتصرفات مضطربة من الركاب تلغي رحلة جوية إلى مصر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة «إيزي جيت» إلغاء رحلتها رقم EZY3077 من مطار بلفاست الدولي في إيرلندا الشمالية إلى مصر، التي كان من المقرر أن تقلع السبت 3 يناير، بسبب «سلوك مشاغب وغير مقبول» من مجموعة من الركاب.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن طاقم الطائرة رصد تصرفات مضطربة لعدد من الركاب أثناء الاستعداد للإقلاع، ما استدعى تدخل الشرطة وصعودها إلى الطائرة قبل مغادرتها بوابة المطار، وجرى إنزال الركاب المتسببين في الحادثة.

شغب وتصرفات مضطربة

وبحسب «إيزي جيت»، أدى التأخير الناتج عن الواقعة إلى تجاوز طاقم الطائرة ساعات العمل الآمنة المسموح بها قانوناً، ما فرض إلغاء الرحلة بالكامل في ذلك اليوم، رغم اكتمال إجراءات السفر لمعظم الركاب.

وأكدت الشركة إعادة جدولة الرحلة للإقلاع صباح الأحد 4 يناير، مع تقديم دعم للركاب المتضررين شمل توفير إقامة فندقية ووجبات، إلى جانب الاعتذار عن الإزعاج، واصفة ما حدث بأنه «خارج عن سيطرتها».

وتسبب الإلغاء في تأثر مئات المسافرين الذين كانوا يخططون لقضاء عطلتهم الشتوية في الغردقة، واضطر عدد منهم إلى تعديل حجوزات الفنادق والرحلات الداخلية.

وأكدت «إيزي جيت» التزامها بتعويض الركاب وفق لوائح الاتحاد الأوروبي المنظمة لحقوق المسافرين في حالات الإلغاء القسري.

 

