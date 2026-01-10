صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة

يرى صقارون سعوديون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 أن قطاع الصقور بات جاذبًا جدًا، وتحول إلى رافد اقتصادي لهم، بعد التنظيم الاحترافي للقطاع الذي أحدثه نادي الصقور السعودي منذ إنشائه، مؤكدين أن الاستثمار فيه يحقق فوائد مالية مجدية، خاصة بعد نجاح النادي في تحويل موروث الصقارة من ممارسة ثقافية إلى رافد اقتصادي مستدام.

وأكد الصقارون أن تطوير أسواق ومزادات الصقور بأساليب احترافية عززت الثقة بين المنتجين والمشترين محليًا ودوليًا، كما أسهم النادي في خلق فرص اقتصادية عبر دعم برامج التربية والتهجين وتطوير الخدمات البيطرية والتدريبية، إلى جانب تنظيم فعاليات ومسابقات متعددة، أبرزها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، التي جذبت شريحة واسعة من المهتمين والزوار.

وأوضح الصقار ناصر عبدالله الدوسري أن قطاع الصقور أصبح بالفعل رافدًا اقتصاديًا للصقارين، مشيرًا إلى أن الصقر (29)، الذي حقق كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير تبع فرخ لفئة المحترفين المحليين، اشتراه الصقار عبدالرحمن الشميسي بمبلغ 36 ألف ريال، وقد نجح في حصد المركز الأول.

من جانبه، كشف فيصل ناصر مقحم القحطاني، الحائز على كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير شاهين فرخ محترفين محليين بمسابقة الملواح، أن الصقر (رومل)، تم شراؤه بمبلغ 20 ألف ريال، ونجح في تحقيق المركز الأول والفوز بمبلغ 200 ألف ريال.

ويرى الصقار فهد العتيبي الحائز على كأس الملك عبدالعزيز لفئة شاهين فرخ ملاك محليين بمسابقة الملواح، أن قطاع الصقور يعتبر مثاليًا للاستثمار في ظل الفعاليات التي ينظمها نادي الصقور السعودي، كاشفًا أن الصقر البطل (خنساء) الذي حقق له المركز الأول وجائزة الـ 150 ألف ريال، تم شراؤه بمبلغ 15 ألف ريال فقط، وقال “اشتريت الصقر بـ15 ألف ريال، واشتريت معه صقورًا أخرى، وقد نجح الخنساء في تعويض قيمة الصقور الأخرى من خلال هذا الفوز”.

يذكر أن نادي الصقور السعودي أنشئ بهدف الحفاظ على موروث الصقارة الأصيل، واستدامة هواية الصقور، وترسيخ مفاهيمها وقيمها البيئية والثقافية والاقتصادية، وتعزيزًا للهوية الوطنية والثقافية، فيما يقيم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 بجوائز إجمالية تتجاوز 38 مليون ريال، حيث يشهد إقامة 139 شوطًا لمسابقتي الملواح والمزاين تقدَّم خلالها 1012 جائزة.