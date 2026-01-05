صقر يُشترى بـ30 ألف ريال ويحصد جائزة بـ120 ألفًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

‎حقق الصقار موسى بن عبدالرحمن الشلوي بطولة شوط المزاد الدولي لفئة مثلوث جير بيور، ضمن مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 (أكبر تجمُّع للصقور في العالم)، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى العاشر من يناير الحالي، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين.

‎ ويشارك في أشواط المزاد الدولي، الصقور التي بيعت من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، ويشهد تتويج عشرة فائزين، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 120 ألف ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 75 ألف ريال، ويحصل الثالث على 50 ألف ريال.



‎ ويوفر المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور نخبة السلالات، إذ نجح في اكتساب سمعة عالمية، وباتت جميع المزارع العالمية تحرص على التواجد فيه.

‎ وخصص نادي الصقور السعودي أشواطًا خاصة بصقور المزاد مما أسهم في إنعاش سوق الصقور، ويحرص كثير من الصقارين على الشراء من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، لا سيما أن أسعاره تنافسية، حيث إن الصقر الذي حقق المركز الأول في شوط مثلوث جير بيور ويحمل اسم (G2) تم شراؤه بمبلغ 30 ألف ريال.

‎ ونجح نادي الصقور السعودي في تحويل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور إلى وجهة دولية موثوقة وآمنة تجمع الصقارين ومنتجي الصقور من داخل المملكة وخارجها، وتسهم في توفير خيارات متعددة من نخبة سلالات الصقور المنتجة حول العالم، حيث تباع الصقور في أجنحة المزارع المشاركة في المزاد، وكذلك عبر منصة المزاد، التي تتضمن مزادًا تنافسيًّا مباشرًا وسريعًا بحضور الصقارين والمنتجين والمهتمين من المملكة ومختلف دول العالم.