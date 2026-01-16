صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، إن أحدث توقعات الصندوق الاقتصادية المقرر صدورها الأسبوع المقبل ستظهر استمرار مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة الصدمات التجارية والنمو القوي إلى حد ما.

وفي مقابلة لـ “رويترز” أجريت معها خلال زيارة إلى كييف لمناقشة قرض “صندوق النقد” لأوكرانيا، لم تذكر غورغيفا على وجه التحديد ما إذا كانت المؤسسة المالية الدولية ستراجع توقعاتها مرة أخرى بالرفع قليلاً مثلما فعل “البنك الدولي” هذا الأسبوع.

وكان “صندوق النقد” راجع في أكتوبر/تشرين الأول توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 بالزيادة الطفيفة إلى 3.2% من 3.0% في يوليو/تموز، حين كان تأثير الرسوم الجمركية الأميركية أقل مما كان يُخشى في بادئ الأمر.

وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 دون تغيير عند 3.1%.

ورداً على سؤال عما ستظهره توقعات يناير/كانون الثاني، قالت غورغيفا: “المزيد من الشيء نفسه – أن الاقتصاد العالمي مرن على نحو ملحوظ، وأن الصدمات التجارية لم تعرقل النمو العالمي، وأن المخاطر تميل أكثر إلى الجانب السلبي، حتى لو كان الأداء الآن قوياً إلى حد ما”.

ومن المتوقع أن يصدر “صندوق النقد” تحديثه لتوقعات الاقتصاد العالمي في 19 يناير/كانون الثاني.