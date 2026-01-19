صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026 ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة الصندوق الثقافي يُبرز الاقتصاد الثقافي السعودي في دافوس الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل ريف السعودية: ارتفاع متوسط الدخل السنوي لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين إلى 240 ألف ريال الخطوط السعودية وهيئة السياحة تطلقان طائرة “روح السعودية” ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة 2504 طلاب وطالبات يفوزون بجوائز المراكز الأولى لمسابقة بيبراس موهبة 2025 الموارد البشرية تُعلن رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام (2026) إلى (3.3%)، بزيادة قدرها (0.2) نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر، مدفوعًا بتكيّف الاقتصادات مع الرسوم الجمركية وتواصل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مبقيًا على توقعات نمو عام (2025) عند (3.3%)، و(2027) عند (3.2%).
وأوضح أن الشركات أعادت توجيه سلاسل التوريد، فيما ساهمت اتفاقيات تجارية بخفض الرسوم الجمركية، مع افتراض تراجع المعدل الفعلي للرسوم الأمريكية إلى (18.5%) بدلًا من نحو (25%).
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي في (2026) إلى (2.4%)، مدعومًا باستثمارات ضخمة في بنية الذكاء الاصطناعي، بينما خفّض توقعاته لعام (2027) إلى (2.0%), ونمو إسبانيا إلى (2.3%)، وأبقى بريطانيا عند (1.3%).
وتوقع نمو الصين بنسبة (4.5%) في (2026)، أعلى من تقديرات أكتوبر بـ(0.3) نقطة مئوية، بدعم من خفض الرسوم الأمريكية وتحويل الصادرات لأسواق بديلة, ونمو منطقة اليورو إلى (1.3%)، مع تحسن طفيف لليابان، مقابل خفض توقعات البرازيل إلى (1.6%) بسبب تشديد السياسة النقدية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع النمو العالمي بما يصل إلى (0.3) نقطة مئوية في (2026)، لكنه قد يضغط على التضخم أو يؤدي لتصحيح في تقييمات الأسواق إذا خابت توقعات الإنتاجية.
وتوقع استمرار تراجع التضخم العالمي من (4.1%) في (2025) إلى (3.8%) في (2026) و(3.4%) في (2027)، ما يفتح المجال لمزيد من تيسير السياسة النقدية ودعم النمو.