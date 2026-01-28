ضباب كثيف ورياح شديدة السرعة على الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من موجة ضباب كثيف على المنطقة الشرقية تشمل كلًا من مدينة الدمام، والظهران، ومحافظة الخفجي، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد؛ مما تسبب في انعدام مدى الرؤية الأفقية (1) كلم وأقل في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، منوهًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 10 صباحًا.

فيما حذّر المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من رياحٍ شديدةٍ السرعة، يصاحبها سقوط أمطارٍ خفيفةٍ إلى متوسطةٍ على المنطقة الشرقية في كل من محافظة حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، وبقيق، والأحساء، وتُسبب في انعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وجريان السيول في الأودية.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 11 مساءً.