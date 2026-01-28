ضباب كثيف ورياح شديدة السرعة على الشرقية

ضبط مخالفين لارتكابهما مخالفات اقتلاع الأشجار وحرقها لإنتاج الفحم المحلي صحراء الربع الخالي في نجران.. وجهة الشتاء المثالية لعشاق الهدوء والطبيعة اقتران القمر بالثريا يزيّن سماء الشمالية مع دخول موسم برد التاسع إطلاق بوابة السجل العقاري – أعمال لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية 3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة
نبَّه المركز الوطني للأرصاد من موجة ضباب كثيف على المنطقة الشرقية تشمل كلًا من مدينة الدمام، والظهران، ومحافظة الخفجي، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد؛ مما تسبب في انعدام مدى الرؤية الأفقية (1) كلم وأقل في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، منوهًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 10 صباحًا.
فيما حذّر المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من رياحٍ شديدةٍ السرعة، يصاحبها سقوط أمطارٍ خفيفةٍ إلى متوسطةٍ على المنطقة الشرقية في كل من محافظة حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، وبقيق، والأحساء، وتُسبب في انعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وجريان السيول في الأودية.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 11 مساءً.