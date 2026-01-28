Icon

ضبط مخالفين لارتكابهما مخالفات اقتلاع الأشجار وحرقها لإنتاج الفحم المحلي Icon صحراء الربع الخالي في نجران.. وجهة الشتاء المثالية لعشاق الهدوء والطبيعة Icon اقتران القمر بالثريا يزيّن سماء الشمالية مع دخول موسم برد التاسع Icon إطلاق بوابة السجل العقاري – أعمال لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية Icon 3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي Icon ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز Icon أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء  Icon إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق Icon أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضباب كثيف ورياح شديدة السرعة على الشرقية

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
ضباب كثيف ورياح شديدة السرعة على الشرقية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من موجة ضباب كثيف على المنطقة الشرقية تشمل كلًا من مدينة الدمام، والظهران، ومحافظة الخفجي، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد؛ مما تسبب في انعدام مدى الرؤية الأفقية (1) كلم وأقل في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، منوهًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 10 صباحًا.

فيما حذّر المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من رياحٍ شديدةٍ السرعة، يصاحبها سقوط أمطارٍ خفيفةٍ إلى متوسطةٍ على المنطقة الشرقية في كل من محافظة حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، وبقيق، والأحساء، وتُسبب في انعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وجريان السيول في الأودية.

قد يهمّك أيضاً
طرح 11 موقعًا تعدينيًّا للمنافسة في الشرقية

طرح 11 موقعًا تعدينيًّا للمنافسة في الشرقية

أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية

أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 11 مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرح 11 موقعًا تعدينيًّا للمنافسة في الشرقية
السعودية اليوم

طرح 11 موقعًا تعدينيًّا للمنافسة في الشرقية

السعودية اليوم
أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة...

السعودية اليوم