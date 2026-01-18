ضبط قائد مركبة ارتكب عدة مخالفات في الرياض وإحالته للهيئة المرورية

أعلنت إدارة المرور بمنطقة الرياض، اليوم، عن ضبط قائد مركبة؛ وذلك إثر رصده أثناء ارتكابه لعدة مخالفات مرورية، معرضاً سلامة مستخدمي الطريق للخطر.

وأوضح المرور عبر منصة إكس أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائد المركبة، حيث جرى إحالته إلى الهيئة المرورية المختصة لإصدار وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقه.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة العامة للمرور لضبط أمن الطرق، وتعزيز مستوى السلامة المرورية، والتصدي بحزم لكافة السلوكيات الخاطئة والمخالفات التي تهدد الأرواح والممتلكات.