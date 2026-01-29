Icon

ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق Icon مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة اليوم وعرعر الأبرد Icon ضبط مقيمين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح واستخدامهما أدوات محظورة Icon ضبط مخالف رعى 13 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon نظام تملّك غير السعوديين للعقار يعزّز تنافسية المملكة ويُسهم في تطوير بيئة الاستثمار Icon ديوان المظالم ينجز أكثر من 5 ملايين إجراء قضائي خلال 2025م Icon شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية Icon برقم قياسي جديد.. سعر الذهب اليوم يتجاوز عتبة الـ 5500 دولار Icon أمطار ورياح وصواعق على جازان حتى المساء Icon وزارة الداخلية تسهم في ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة في لبنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٥ مساءً
ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق

ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق
السعودية اليوم

ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن...

السعودية اليوم