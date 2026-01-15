Icon

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مخالف دخل بمركبته الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
ضبط مخالف دخل بمركبته الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات البرية المحمية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى (2,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

