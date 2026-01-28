ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، إثر دخوله بمركبته إلى الفياض والروضات البرية المحمية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.

وأوضحت القوات عبر منصة إكس أن عقوبة دخول المركبات والسيارات إلى الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى 2,000 ريال، مؤكدة استمرار متابعتها وضبط المخالفين للتعليمات البيئية في المناطق والمحميات التي تخضع لاختصاصها.

وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلِّغ.