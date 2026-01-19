ضبط مواطن خليجي رعى 24 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز صحراء الربع الخالي بنجران.. ملاذ شتوي ساحر لعشاق الطبيعة والهدوء بناءً على توجيه ولي العهد.. عبدالعزيز بن سعود يلتقي رئيس الجزائر سلمان للإغاثة يزود المرافق الصحية في أوكرانيا بالمعدات الطبية المنقذة للحياة المنتدى السعودي للإعلام 2026.. كيف تقود اهتمامات جمهور تيك توك صناعة الأخبار؟ مكتبة الملك عبدالعزيز تصدر قصصًا للأطفال عن الحرف اليدوية السعودية ضبط ممارس طرح توقعات لأسعار العقار دون ترخيص تحليلي مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026
أعلنت الهيئة العامة للعقار رصد أحد الممارسين في القطاع العقاري خلال طرح آراء وتوقعات تتعلق بأسعار العقار دون الحصول على الترخيص النظامي الذي يخول له ممارسة نشاط التحليل العقاري.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج إنه إشارةً إلى ما تم رصده من قيام أحد الممارسين في القطاع العقاري بطرح آراء وتوقعات تتعلق بأسعار العقار دون الحصول على الترخيص النظامي الذي يخول له ممارسة نشاط التحليل العقاري، فقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، وذلك استنادًا إلى ما ورد في نظام الوساطة العقارية.
وأكدت الهيئة العامة للعقار ضرورة التزام ممارسي الأنشطة العقارية بالأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، والحصول على التراخيص النظامية قبل ممارسة أي نشاط عقاري، بما يسهم في حماية المتعاملين وتعزيز الشفافية والموثوقية في السوق العقاري.