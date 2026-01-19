ضبط ممارس طرح توقعات لأسعار العقار دون ترخيص تحليلي

أعلنت الهيئة العامة للعقار رصد أحد الممارسين في القطاع العقاري خلال طرح آراء وتوقعات تتعلق بأسعار العقار دون الحصول على الترخيص النظامي الذي يخول له ممارسة نشاط التحليل العقاري.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج إنه إشارةً إلى ما تم رصده من قيام أحد الممارسين في القطاع العقاري بطرح آراء وتوقعات تتعلق بأسعار العقار دون الحصول على الترخيص النظامي الذي يخول له ممارسة نشاط التحليل العقاري، فقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، وذلك استنادًا إلى ما ورد في نظام الوساطة العقارية.

وأكدت الهيئة العامة للعقار ضرورة التزام ممارسي الأنشطة العقارية بالأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، والحصول على التراخيص النظامية قبل ممارسة أي نشاط عقاري، بما يسهم في حماية المتعاملين وتعزيز الشفافية والموثوقية في السوق العقاري.