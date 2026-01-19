Icon

ضبط مواطن خليجي رعى 24 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز Icon صحراء الربع الخالي بنجران.. ملاذ شتوي ساحر لعشاق الطبيعة والهدوء Icon بناءً على توجيه ولي العهد.. عبدالعزيز بن سعود يلتقي رئيس الجزائر Icon سلمان للإغاثة يزود المرافق الصحية في أوكرانيا بالمعدات الطبية المنقذة للحياة Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026.. كيف تقود اهتمامات جمهور تيك توك صناعة الأخبار؟ Icon مكتبة الملك عبدالعزيز تصدر قصصًا للأطفال عن الحرف اليدوية السعودية Icon ضبط ممارس طرح توقعات لأسعار العقار دون ترخيص تحليلي Icon مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر Icon النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم Icon صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط ممارس طرح توقعات لأسعار العقار دون ترخيص تحليلي

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٧ مساءً
ضبط ممارس طرح توقعات لأسعار العقار دون ترخيص تحليلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للعقار رصد أحد الممارسين في القطاع العقاري خلال طرح آراء وتوقعات تتعلق بأسعار العقار دون الحصول على الترخيص النظامي الذي يخول له ممارسة نشاط التحليل العقاري.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج إنه إشارةً إلى ما تم رصده من قيام أحد الممارسين في القطاع العقاري بطرح آراء وتوقعات تتعلق بأسعار العقار دون الحصول على الترخيص النظامي الذي يخول له ممارسة نشاط التحليل العقاري، فقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، وذلك استنادًا إلى ما ورد في نظام الوساطة العقارية.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لا يخدم القطاع العقاري ويضر بالمستفيد

ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لا يخدم القطاع العقاري ويضر بالمستفيد

توقعات أسعار العقار في السعودية تثير الجدل

توقعات أسعار العقار في السعودية تثير الجدل

وأكدت الهيئة العامة للعقار ضرورة التزام ممارسي الأنشطة العقارية بالأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، والحصول على التراخيص النظامية قبل ممارسة أي نشاط عقاري، بما يسهم في حماية المتعاملين وتعزيز الشفافية والموثوقية في السوق العقاري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد