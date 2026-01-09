ضبط مواطنَين بحوزتهما 4,765 قرصًا ممنوعًا في عسير

ضبطت دوريات الأمن، في منطقة عسير، مواطنَيْن بحوزتهما 4,765 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس، إنه جرى إيقاف المتهمَيْن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

ودعت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر الرقم (995) أو البريد الإلكتروني ([email protected])، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامَل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المُبلّغ.