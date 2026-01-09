ضبط مواطنَين بحوزتهما 4,765 قرصًا ممنوعًا في عسير توكلنا يوضح: يتم عكس النتائج الدراسية من وزارة التعليم الخليج يتغلب على ضمك برباعية إيداع حساب المواطن الأحد المقبل عبدالعزيز بن سعود يؤدي صلاة الميت على الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني الشؤون الإسلامية تُرسي عقود صيانة وتشغيل 6478 مسجدًا وجامعًا بأكثر من 408 ملايين ريال لينة التاريخية.. وجهة تراثية تتوهّج جمالًا شمال السعودية إحباط محاولة تهريب أكثر من 4.7 ملايين حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل ضبط مواطن بحوزته 4 أمتار من الحطب المحلي بالشرقية
ضبطت دوريات الأمن، في منطقة عسير، مواطنَيْن بحوزتهما 4,765 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وقال الأمن العام عبر منصة إكس، إنه جرى إيقاف المتهمَيْن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.
ودعت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر الرقم (995) أو البريد الإلكتروني ([email protected])، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامَل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المُبلّغ.