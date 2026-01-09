Icon

ضبط مواطنَين بحوزتهما 4,765 قرصًا ممنوعًا في عسير Icon توكلنا يوضح: يتم عكس النتائج الدراسية من وزارة التعليم Icon الخليج يتغلب على ضمك برباعية Icon إيداع حساب المواطن الأحد المقبل Icon عبدالعزيز بن سعود يؤدي صلاة الميت على الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني Icon الشؤون الإسلامية تُرسي عقود صيانة وتشغيل 6478 مسجدًا وجامعًا بأكثر من 408 ملايين ريال Icon لينة التاريخية.. وجهة تراثية تتوهّج جمالًا شمال السعودية Icon إحباط محاولة تهريب أكثر من 4.7 ملايين حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم Icon أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل Icon ضبط مواطن بحوزته 4 أمتار من الحطب المحلي بالشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطنَين بحوزتهما 4,765 قرصًا ممنوعًا في عسير

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٢ مساءً
ضبط مواطنَين بحوزتهما 4,765 قرصًا ممنوعًا في عسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت دوريات الأمن، في منطقة عسير، مواطنَيْن بحوزتهما 4,765 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس، إنه جرى إيقاف المتهمَيْن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مواطن لترويجه 28 ألف قرص محظور بعسير

القبض على مواطن لترويجه 28 ألف قرص محظور بعسير

القبض على شخص لترويجه 37 كيلو جرامًا من القات المخدر بعسير

القبض على شخص لترويجه 37 كيلو جرامًا من القات المخدر بعسير

ودعت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر الرقم (995) أو البريد الإلكتروني ([email protected])، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامَل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المُبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد