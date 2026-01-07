ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالمدينة المنورة فعلة قد تؤثر على أهلية واستحقاق حساب المواطن كم نسبة اشتراك السعودي في التأمينات؟ الحج والعمرة لضيوف الرحمن: التزموا بالكمامة أثناء المناسك النفط يتراجع مع تصاعد مخاوف فائض المعروض طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا اليوم وغدًا عبر أبشر الذهب يهبط أكثر من 1% في المعاملات الفورية مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة المدينة المنورة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.