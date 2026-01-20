ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير زاتكا تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن ديسمبر والربع الرابع من 2025 هلال شهر شعبان يُزيّن السماء اليوم ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز ضبط 17 مكتب استقدام لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية فيصل بن بندر يرعى حفل افتتاح فندق سوفيتيل الرياض رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6 ساعات التضخم في السعودية يرتفع 2% خلال 2025 بدفع من السكن والأغذية فيضانات موزمبيق تُغرق أكثر من 72 ألف منزل لضمان السلامة.. الحج والعمرة: 4 إرشادات للطواف والسعي
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة عسير، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزّهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.