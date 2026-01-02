زلزال يجبر رئيسة المكسيك على قطع كلمتها ولقطات توثق القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل انتشار قوات قبائل حضرموت في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون الأجواء الشتوية في مكة المكرمة تعزز جودة الحياة وتنعش الحراك الاجتماعي وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التعادل الإيجابي بهدفين لمثله بين النجمة والخليج في دوري روشن الاتفاق يفوز على الأخدود بثنائية نظيفة منزال يعود في نسخته الجديدة ليحتفي بالإرث الطبيعي للدرعية التاريخية
ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة حائل مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق الفحم والحطب المحليين داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر بطرق غير نظامية عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.