ضبط مواطن بحوزته 17 كيلو حشيش في عسير

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة عسير مواطنًا بحوزته 17 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، عُثر عليها مخبأة داخل مركبته بطريقة احترافية.
وبحسب الأمن العام، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة.