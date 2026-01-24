Icon

ضبط مواطن بحوزته 17 كيلو حشيش في عسير

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٦ مساءً
ضبط مواطن بحوزته 17 كيلو حشيش في عسير
المواطن - فريق التحرير

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة عسير مواطنًا بحوزته 17 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، عُثر عليها مخبأة داخل مركبته بطريقة احترافية.

وبحسب الأمن العام، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة.

