ضبط مواطن خليجي رعى 24 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٦ مساءً
ضبط مواطن خليجي رعى 24 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن خليجي مخالف لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (24) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، لافتة إلى أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

