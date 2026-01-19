ضبط مواطن خليجي رعى 24 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز صحراء الربع الخالي بنجران.. ملاذ شتوي ساحر لعشاق الطبيعة والهدوء بناءً على توجيه ولي العهد.. عبدالعزيز بن سعود يلتقي رئيس الجزائر سلمان للإغاثة يزود المرافق الصحية في أوكرانيا بالمعدات الطبية المنقذة للحياة المنتدى السعودي للإعلام 2026.. كيف تقود اهتمامات جمهور تيك توك صناعة الأخبار؟ مكتبة الملك عبدالعزيز تصدر قصصًا للأطفال عن الحرف اليدوية السعودية ضبط ممارس طرح توقعات لأسعار العقار دون ترخيص تحليلي مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن خليجي مخالف لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (24) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، لافتة إلى أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.