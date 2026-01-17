ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الإمام فيصل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت يدخل حيّز النفاذ رسالة من السيسي إلى ترامب بشأن سد النهضة غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة لتفادي الحوادث.. المرور: علامات مناطق العمل تلزمكم بأقصى درجات الحذر ضبط 18054 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود سار تطرح منافسة لتصنيع 10 قطارات ركاب جديدة لشبكة الشمال رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (12) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.