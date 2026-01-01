متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة تسجيل 426 حادثًا بسبب الحيوانات السائبة في السعودية خلال 2025 بدء تطبيق قرار الإلزام بالعنوان الوطني على جميع شحنات الطرود البريدية الدين الحكومي في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا زاتكا: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز تطبيق المرحلة الأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا ابتداءً من اليوم عشرات القتلى والجرحى في انفجار بمنتجع للتزلج في سويسرا ذاكرة مكة المكرمة.. المباني الأثرية تروي سيرة المكان والإنسان أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (15) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.