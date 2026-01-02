ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز المنتدى السعودي للإعلام 2026.. التحولات الرقمية وقود منظومة الإعلام ومنصة فهم الجمهور 2 تحت الصفر.. توقعات بموجة باردة ببعض المناطق من الغد حتى الثلاثاء غدًا أول قمر عملاق في 2026 الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة السديس: احذروا مدعي علم الغيب الجيش النيجري يعلن مقتل 40 إرهابيًا هل يمكن للعامل المنزلي التحويل لحسابات خارجية؟ مساند تُجيب لماذا الشمالية وجهة مميزة للرصد الفلكي؟ 10 تحت الصفر.. موجة برد شديدة تضرب كوريا
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (30) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.