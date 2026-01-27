Icon

وصول التوأم الملتصق التنزاني لايتيينس ولوفنس إلى الرياض Icon القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير Icon إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ Icon ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا Icon ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض Icon سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني Icon التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض Icon إنجاز سعودي عالمي.. زراعة كبد مريض بالروبوت Icon الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في غير الأماكن المخصصة لها

ضبط مواطن لإشعاله النار بمحمية طويق الطبيعية

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:١٤ مساءً
ضبط مواطن لإشعاله النار بمحمية طويق الطبيعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية

ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية

ضبط مواطن لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية

ضبط مواطن لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد