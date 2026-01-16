Icon

“الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة Icon صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية Icon كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن Icon حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان Icon القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض Icon النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%) Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية Icon ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال Icon حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار Icon مع اقتراب الصيف.. فاتورة كهرباء تاريخية مذهلة في مصر! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:١١ مساءً
ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية

ضبط مواطن لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية

ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية طويق الطبيعية

ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية طويق الطبيعية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد